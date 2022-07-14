Son dakika haberleri: Şehit Babası Süleyman Kuru: "Bana kalırsa onları idam etsinler" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit Babası Süleyman Kuru: "Bana kalırsa onları idam etsinler"

14.07.2022 11:17
Son dakika haberleri: Şehit Babası Süleyman Kuru: "Bana kalırsa onları idam etsinler"

Son dakika haber: 15 Temmuz gecesi oğlu şehit olan Süleyman Kuru FETÖ'cü hainlerin ifadeleri alındıktan sonra idam edilmesini istedi.

15 Temmuz gecesi oğlu şehit olan Süleyman Kuru FETÖ'cü hainlerin ifadeleri alındıktan sonra idam edilmesini istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Aytekin Kuru'nun ailesini 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp yalnız bırakmadı.

Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde havadan açılan ateş ile kaburgasından ve karaciğerinden yaralanarak ölüm kalım savaşını kazanan Konuralp, Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Kozanlı Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun kabrine de giderek dua etti. Pekmezci köyünde yaşayan Şehit Babası Süleyman ve anne Esma Kuru, Konuralp'in manevi evlatları olduğunu söyledi. Anne Kuru vatan sağolsun diyerek, "Benim oğlum vatanıma canım feda diye diye canını da feda etti zaten" dedi.

"Hiç kurtuluşları olmasın idam etsinler"

Baba Kuru, FETÖ'cü hainlerin idam edilmesi gerektiğini belirterek, "Bana kalırsa onları idam etsinler. Denize atsınlar hiç kurtuluşları olmasın" dedi.

Konuralp ise "Şehidimiz Aytekin Kuru'nun ailesi Süleyman amcalar sağ olsunlar zaten bizi her zaman manevi bir evlat olarak gördü. Biz aslında duyarlı bir Türk vatandaşı olarak, vatanını, milletini, bayrağını, dinini, devletini seven bir birey olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bugün olsa tabii ki yine gözümüzü kırpmadan yaparız. Rabbim bir daha ülkemize, milletimize, ulusumuza böyle bir şey yaşatmasın. Tabii ki ülkemiz daha önce zor dönemler yaşadı. Çok istikrarsız dönemler atlattı ama netice itibariyle bugün dimdik ayaktayız. Bu bizim milletimizin bir ferasetidir. Netice olarak söz konusu dini devletse biz her zaman için canımızı hiçe sayarak üzerimize düşen insanlık görevini yerine getiririz" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şehit Babası Süleyman Kuru: 'Bana kalırsa onları idam etsinler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şehit Babası Süleyman Kuru: "Bana kalırsa onları idam etsinler" - Son Dakika
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