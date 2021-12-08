Tunceli'de şehit düşen Celil Mutlu'nun adını yeni doğacak oğlu yaşatacak - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun babası Ali Mutlu, 3 ay sonra doğacak torununa babasının adının verileceğini söyledi.

Mutlu, taziye çadırında bir araya geldiği gazetecilere, 3 Aralık'ta tedavi için kaldırıldığı Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde şehit düşen oğlunun 20 Aralık'ta Mersin'e gelmeyi planladığını söyledi.

Oğlunun, hamile olan karısına sürpriz yapmayı istediğini belirten Mutlu, "Şehit oğlum, eşi 6 aylık hamile olduğu için memlekete gelecekti. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi misafirleri geldi. Adına kurban olduğum Allah'ım onu yaratmış, bu dünyada yaşayacağı rızkını vermiş. Şehit olduğu saate kadar da ona verdiği rızık bitmiş. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanı, bayrağı, toprağı için mücadele etmiş ve orada şehit olmuş. Her zaman alnım açık, kafam dik ve gururluyum." dedi.

Baba Mutlu, oğlunun şehit olduğu operasyondaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberini aldıklarını ifade ederek, "Arkadaşları, oğlumun kanını yerde bırakmamış. Ben de bunu duyunca ciğerim biraz soğudu. Zaten vatan, bayrak olmazsa aile hiçbir şeye yaramaz. Önce vatanı kurtardıysan ailenle, dostunla mutlu olursun. Benim çocuğumun niyeti buydu." diye konuştu.

Şehidin, 3 ay sonra doğması planlanan oğlunu hiç göremeyeceğini anlatan Mutlu, "Celil, 20 Aralık'ta geleceği için annesi hep sürpriz yapacağını bekliyordu. Önceden de hep sürpriz ziyaretler yapardı. Vatanımız, bayrağımız sağ olsun. Çocuğunun da cinsiyeti belli oldu, inşallah 3 ay sonra yeni bir Celil geliyor. O da babası gibi yiğit olur." ifadesini kullandı.

Şehidin ağabeyi Hüseyin Mutlu da kardeşine ulaşmaya çalışırken şehadet haberinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben şehit olduğu saatlerde, 'sesini duyayım' diye mesaj attım. O bana müsait olunca mutlaka dönerdi. Dönmeyince babamın yanına geldim. Annemin kucağında Kur'an-ı Kerim vardı. Tam o sırada kaymakam ve sağlık ekipleri gelince 'eyvah' dedim, yüreğim yandı. Günlerdir içimde bir sıkıntı vardı demek ki şehit olacakmış ondanmış. Kardeşim, vatanını sever, canını verirdi. Ailesinden önce vatanının geldiğini söylerdi. Vatan aşkı uğruna canını bile esirgemedi."

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 Aralık'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.