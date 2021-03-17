SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi - Son Dakika

SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi

17.03.2021 13:28

Bakan Kasapoğlu: Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecek"İyi ki varsın Eren!"Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen 15 yaşındaki Şehit Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı Genç Ofis, Mersin'in...

Bakan Kasapoğlu: Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecek

"İyi ki varsın Eren!"

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen 15 yaşındaki Şehit Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı Genç Ofis, Mersin'in Erdemli ilçesinde hizmete girdi. Eğitim ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak merkezle ilgili görüntülü paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mersin'de kullanılamaz halde olan Sorgun İlkokulumuzu gönüllülerimizin de desteği ile yeniledik ve Genç Ofis'e dönüştürdük. Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşattığımız Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecekler. İyi ki varsın Eren!" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Erdemli ilçesi merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Gür, Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına bir gençlik merkezi kurmak için proje hazırladı. Muhtar Mehmet Gür'ün projesine, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi de katkıda bulundu. Proje kapsamında Sorgun Mahallesi'nde kullanılmayan ilkokul binası tadilattan geçirildi. Ardından okul binasındaki sınıflar; kütüphane, oyun salonu, bilgisayar odası ve toplantı salonuna dönüştürüldü. Yoğun çalışmalar sonucunda Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği merkez geçen aralık ayında hizmete açıldı.

MEHMET GÜR: GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Sorgun Mahallesi Muhtarı Mehmet Gür, geleceğe yatırım yapmak ve Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatmak adına gençlik merkezini yaptırdıklarını söyledi. Gür, "Mahallemizde bulunan öğrencilerimizin ve gençlerimizin zamanlarını daha iyi değerlendirmesi ve okuma alışkanlığı kazanarak derslerinde başarıyı yakalamaları adına hayalimde olan gençlik merkezi projesini hayata geçirmek istedim. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Sorgun Mahallemiz, ilçemize 47 kilometre ile en uzak mahallelerden bir tanesidir. Mahallemizde internet ve bilgisayar yoktu. Öğrencilerimiz ders yapamıyordu ve gençlik merkezimizi bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyordu" dedi.

Mehmet Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek gördüğünü ve okul binasının tahsisinin yapıldığını aktardı. Gür, "Ben de hazırladığımız projemizi İl Gençlik Spor Müdürlüğümüze ve Erdemli Belediyemize bildirdim. Kurumlarımızın desteği ile gençlik merkezimizin yaklaşık 2 aylık çalışmayla tadilatı ve düzenlemesi yapıldı. Şu anda içerisinde 4 bin adet kitap kapasiteli kütüphane, okuma salonu, 4 bilgisayar ve bir toplantı odasının olduğu gençlik merkezi haline getirdik. Köyümüze gençlik merkezimizi kazandırdık, adını da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi koyduk" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ OKUYACAK'

Mahallede okuma oranını artırmayı istediklerini vurgulayan Mehmet Gür, "Gençlik merkezimiz bu kırsal alanda bir tanedir. Hiçbir kırsal mahallede gençlik merkezi bulunmuyor. Sadece Sorgun Mahallesi'nde gençlik merkezi var ve adı Eren Bülbül Gençlik Merkezi'dir. Gençliğimizi ifade eden, vatanını milletini seven ve vatan için şehit düşen 15 yaşındaki şehidimiz Eren Bülbül'ün adını yaşatmak için gençlik merkezimizin adını Sorgun Köyü Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi koyduk. Mahallemize ve bütün halkımıza hayırlı olsun" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: GENÇ OFİSİMİZDE ÇOCUKLARIMIZ KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından merkezle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Genç Ofis'in görüntülerinin yer aldığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Mersin'de kullanılamaz halde olan Sorgun İlkokulumuzu gönüllülerimizin de desteği ile yeniledik ve Genç Ofis'e dönüştürdük. Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşattığımız Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecekler. İyi ki varsın Eren!"

GENÇ OFİSLER

Genç Ofisler; Gençlik Merkezi faaliyetlerine ulaşamayan gençler için bir Gençlik Merkezine bağlı olarak üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar ve spor salonlarında, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme amacıyla kurulan ofislerdir. Bu kapsamda 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla 48 MEB Genç Ofis, 61 Üniversite Genç Ofis, 54 Yurt Genç Ofis, 18 Mahalle Genç Ofis ve 3 Spor Salonu Genç Ofis ile gençlere hizmet verilmektedir.

SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi

Eren Bülbül, Hisarcık, Mersin, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında
Apple, Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çinli tedarikçisiyle çalışmasını sonlandırdı Apple, Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çinli tedarikçisiyle çalışmasını sonlandırdı         
15:08
Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi         
14:51
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek         
14:04
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak         
13:35
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 15:14:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei