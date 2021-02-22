Şehit eşi için 3. çeşmeyi nikahlarının kıyıldığı Adıyaman'da yaptırdı - Son Dakika

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, eşi adına Sudan ve Myanmar'da yaptırdığı çeşmelere Adıyaman'da yenisini ekledi.

Nikahlarının 7 Mayıs 2017 kıyıldığı Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu bahçesine eşinin adına yaptırdığı çeşme yaptıran Rabia Kaya, AA muhabirine, evlendiklerinde eşinin Bolu'da görev yaptığını ve evlendikten kısa bir süre sonra da eşinin Afrin'e göreve gittiğini hatırlattı.

Eşinin adını her yerde yaşatmak ve onu unutturmamak için tüm çabasını sarf ettiğini belirten Kaya,"Eşimin adını, nikahımızı kıydığımız salonun bahçesinde de yaşatmak istedim. Bunun için çeşme yaptırmak istedim ve belediyeye başvuruda bulundum. Yetkililer sağ olsunlar beni kırmadılar ve isteğimi onayladılar." dedi.

Sudan ve Myanmar'da da eşi adına çeşme yaptığını söyleyen Kaya, "Gururluyum eşimin adını her zaman her yerde elimden geldiğince yaşatacağım." diye konuştu.

Park içerisinde gezip dolaşan vatandaşlar ise çeşmeden su ihtiyaçlarını giderip aynı zamanda dua ederek, ayrılıyorlar.

Vatandaşlardan Sait Kahraman, şehit Kaya'ya rahmet dileyerek, "Eşinin yaptırdığı hayrattan ötürü Allah razı olsun. Bizler gelip burada zaman zaman su içiyoruz. Şehidimize rahmet dilerken eşine de bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu 6 Şubat 2018'de şehit olmuştu.