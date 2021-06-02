Son dakika haber: Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine acı haber verildi

Son dakika haberler... Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

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Askeri yetkililer, Koçak'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan Şevket ve Keziban Koçak çiftinin evine giderek, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Baba Şevket Koçak, gazetecilere, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz." dedi.

Evli olan Koçak'ın 3 yıl önce öğretmenliği bırakıp subaylığa geçtiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi, bugün köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Jandarma Teğmen Baki Koçak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Jandarma, Bitlis, Yozgat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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