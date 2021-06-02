Son dakika haber: Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine acı haber verildi

Son dakika haberler... Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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