Son dakika haberleri! Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)

Mardin 'in Derik ilçesinde 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk 'ün Sakarya 'da oturan babası Asım Safitürk'ün ölümü, ilçede üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: DHA

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