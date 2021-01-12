Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: "Çok kötü durumdayız" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: "Çok kötü durumdayız"

12.01.2021 14:50

Son dakika haberleri... Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: "Çok kötü durumdayız" Makam odasına konulan bombanın patlaması sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün ölümüne ilişkin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından konuşan şehit kaymakamın ağabeyi Ali...

Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: "Çok kötü durumdayız"

GAZİANTEP - Makam odasına konulan bombanın patlaması sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün ölümüne ilişkin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından konuşan şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, olayın failinin dönemin emniyet amiri Mustafa Hakan Kutluay olduğunu belirterek, açığa alınıp gözaltına alınmasını istedi.

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği beraat kararını bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrasında şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada çok kötü durumda olduklarını söyleyen Ali Haydar Safitürk, "Emniyet amiri Mustafa Hakan Kutluay görevinden açığa alınmalıdır. Dava 23 Mart'a ertelendi. Yargılama devam ediyor." dedi.

"Kaymakam yaralıyken kurtulabilirdi"

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasının 5'nci yılında olduğunu belirten Safitürk, Mardin 3 Ağır Ceza Mahkemesinin yaptığı yargılama sonucunda bir kez daha şehidin ailesi olarak ölüp yıkıldıklarını söyledi.

Mahkemenin doğru karar vermediği aktaran Safitürk, "İstinaf mahkemesi talebimizi kabul görerek yeni yargılamaya karar verdi. 3 yıldır da burada yargılama yapılıyor. Ancak burada da ümidimiz tükeniyor. Buradan iyi bir sonuç çıkacağına inanamaz hale geliyoruz. Çünkü bizi bu duruma düşüren en etkin sebep o gün Türkiye gündeminde bu olayın faili olarak tanıtılan yazı işleri müdürü Tahsin Erdaş bugün dışardadır. Bir kişi içeridedir. İçeride olan şahıs bebek katili örgütün elemanıdır. Fakat içerideki şahısla olay arasında bağlantı kurulamadı. Olayın gerçek faili emniyet amiri Mustafa Hakan Kutluaydır. Her türlü delil belge mahkemeye sunulmasına rağmen bu şahıs terfi ettirilmiştir. Bu şehide ihanettir. 3 polis bu olayın emniyet amiri Mustafa Hakan Kutluay'ın yaptığına dair mahkemede ifade vermiştir. Rahmetli şehit kaymakam önce derik devlet hastanesine götürülmüş. Durumu bir üst hastaneye sevk edilmesi uygun görülmüş. O ara emniyet amiri belediyeden işçileri alıp götürüyor. Makamda ne var ne yok hepsini toplatıyor. Ardından olay yerini suyla yıkatıyor. Ben şehit kardeşiyim. Söylemiş olduklarım doğrudur. ya ben yargılanacağım ya da Mustafa Hakan Kutluay yargılanacaktır. Kendisine hiçbir şekilde bir şey sorulmuyor. Kaymakam yaralıyken kurtulabilirdi. Ancak onu hastanede kasten şehit ettiler. Babam yaşından dolayı gelemiyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: Çok kötü durumdayız
Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: Çok kötü durumdayız
Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: Çok kötü durumdayız
Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: Çok kötü durumdayız

Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Derik Kaymakamı, Gaziantep, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk: 'Çok kötü durumdayız' - Son Dakika


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