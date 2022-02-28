Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu

28.02.2022 14:11

Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine, hastaneye adı verilen şehidin kuzeni başhekim olarak atandı.

Şanlıurfa'daki Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine, hastaneye adı verilen şehidin kuzeni başhekim olarak atandı.

Şanlıurfalı Uzman Çavuş Halil Şiltak, 2016 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından aynı yıl hizmete giren 50 yataklı Hilvan Devlet Hastanesine şehidin ismi verildi ve hastanenin ismi "Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi" olarak değiştirildi.

Hastanenin Başhekimi Mehmet Koçoğlu'nun görevinden ayrılmasıyla boşalan başhekimlik görevine şehit Şiltak'ın amcasının oğlu Dr. Mehmet Fatih Şiltak atandı.

Bugün görevine başladı Şiltak, gazetecilere, kuzeninin isminin yer aldığı hastanede başhekim olarak göreve başlamasından büyük onur duyduğunu söyledi.

İlk görev gününde mesai arkadaşlarıyla tanışıp, birimleri gezdiğini kaydeden Şiltak, "Mevcut durumda zaten hastanemizin belli bir işleyişi var. Bundan sonra ilçe halkımız için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm birim sorumlularımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu

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Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Siirt, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu - Son Dakika
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