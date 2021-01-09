Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

09.01.2021 16:42
Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Balıkesir Valiliği ile Marmara Adalar Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Balıkesir'de bulunan şehit mezarlıklarını yenileme çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Valiliği ile Marmara Adalar Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Balıkesir'de bulunan şehit mezarlıklarını yenileme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 100'e yakın şehitliğin onarımı Marmara Mermeri ile gerçekleştirildi. Saraylar'da bulunan mermer ocağı sahipleri tüm duyarlılıklarıyla bu işe destek vererek birlik beraberlik içerisinde en kaliteli mermerin sağlanmasında titiz bir çalışma örneği sergilendi.

Şehit mezarlarının yenilenmesi sırasında yetkililer yaptıkları açıklamada "Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi daima minnet, şükran ve saygıyla hatırlayacağayız. Manevi duygularımızın arşa çıktığı büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz bu hususta, hiç bir ücret talep etmeden şehit mezarlarının yenilenmesinde katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor
Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor
Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor
Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

Adalar Belediyesi, Balıkesir, Marmara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor - Son Dakika


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