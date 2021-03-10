Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi

10.03.2021 10:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi Adana'da 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan...

Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi

Adana'da 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken suçlamaları kabul etmeyen zanlıları ele veren mezar taşındaki ayakkabı izleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken suçlamaları kabul etmeyen zanlıları ele veren mezar taşındaki ayakkabı izleri ortaya çıktı.

20 Şubat Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, 15 Temmuz şehitleri polisler Ahmet Oruç, Mehmet Oruç kardeşler ve sivil şehit İbrahim Yerlikaya'nın mezarlarının da aralarında bulunduğu toplam 79 mezarın tahrip edilmesi olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, olay ile ilgili olarak mezarlık gidiş-geliş güzergahında 100 güvenlik kamera kaydını 30 saat boyunca incelendi. Çalışmalar sonucunda, 3 motosikletli 6 şahsın 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.05 sıralarında mezarlığa girdikleri, aynı gün saat 17.45 sıralarında mezarlıktan çıktıkları, yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika mezarlıkta kaldıkları tespit edildi. Olayı 3 motosiklette bulunan 6 şahsın gerçekleştirdiği değerlendirilerek, H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli 6 şüpheli şahıs 25 Şubat Perşembe günü düzenlenen operasyonda yakalandı.

"İşte o ayakkabı izleri"

Gözaltına alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Polis ise yaptığı çalışmada mezar taşlarının ayakla vurularak tahrip edildiğini belirleyip mezar taşlarından ayakkabı izlerini aldırdı. Polis operasyonda da zanlıların evdeki bütün ayakkabılarına el koydu. Mezarlıkta tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.'dan elde edilen spor ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, ayakkabı ve elde edilen izler mukayese amacıyla kriminal uzmanlarına gönderildi. Yapılan uzman incelemesinde şüpheli T.A.'nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerinden elde edilen ayakkabı tabanı izlerinin aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahıslardan İ.Ö. alınan ifadesinde, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Yakalanan 6 şüpheli şahsın Adana'da DEAŞ silahlı terör örgütü fikir ve düşüncesine bağlı olarak hareket eden bir grup içerisinde faaliyetli oldukları, söz konusu grubun liderliğini, Adana'da gözaltına alınarak İstanbul'da tutuklanan DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden olduğu, mezarlıkları tahrip edip zarar veren şüpheli şahıslardan H.Ö.'nün Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö.'nün ise yeğeni olduğu tespit edildi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolü altında bulunan bölgelerdeki, silahlı terör örgütü üyelerinin Suriye'de radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler gibi yerleri sözde şirk olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor.

DEAŞ silahlı terör örgütün radikal selefi düşüncesi doğrultusunda sözde şirk olarak görülen mezar taşlarının yıkılması gerektiği görüşünün, Alihocalı Mezarlığındaki, mezarların tahrip edilerek zarar verilmesi olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslar tarafından benimsenerek, DEAŞ silahlı terör örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor. Şüphelilerin mezar taşlarını tahrip ettikten sonra mahallede gelip anlattıkları, taşları tahrip etmeyi de daha önceden planladıkları öne sürüldü. Ayrıca zanlıların ertesi gün mezar taşlarının tahrip edildiği haber yapılıp televizyonlarda çıkınca bir araya gelip eylemlerinin ses getirdiğini söyledikleri de iddia edildi. Zanlılardan Mahmut Özden'in yeğeni İ.Ö.'nün ise eylemden haberi olduğunu ancak eyleme katılmadığını eylemin gerçekleştiğini de televizyondan öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu H.Ö. ile A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Şüphelilerden, Mahmut Özden'in yeğeni, İ.Ö. ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi
Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi
Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi
Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi

Adana, Terör, Şehit, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lıları ayakkabı izleri ele verdi - Son Dakika


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