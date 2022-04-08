Şehit mezarlığında duygulandıran plaket..."Yılın en kral babası" - Son Dakika
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Şehit mezarlığında duygulandıran plaket..."Yılın en kral babası"

08.04.2022 09:48

Şehit mezarlığında duygulandıran plaket..."Yılın en kral babası" Babası 2015 yılında Tunceli'de şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşındaki Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarına koyduğu "Yılın en kral babası" plaketi görenleri duygulandırdı Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tüm...

Şehit mezarlığında duygulandıran plaket..."Yılın en kral babası"

Babası 2015 yılında Tunceli'de şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşındaki Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarına koyduğu "Yılın en kral babası" plaketi görenleri duygulandırdı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tüm şehit mezarlarını tek tek gezip karanfil bıraktı

ADANA - Babası 2015 yılında Tunceli'de şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşında olan Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarının başına bıraktığı "Yılın en kral babası" plaketi gören herkesi duygulandırdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü nedeniyle Buruk Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde tören düzenlendi. Şehit aileleri ve polislerin katıldığı törende İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı. Saygı duruşu sırasında tekerlekli sandalyede oturan bir gazinin ayağa kalkması dikkat çekti. Daha sonra ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşıp karanfil bıraktı. İnci, mezar başında bulunan bir şehidin yeğenine oyuncak polis aracı hediye etti. İnci, 2015 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin kabristanına geldiğinde ise duygulu anlar yaşandı. Babası şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşında olan şehidin oğlu Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarına koyduğu "Yılın en kral babası" yazılı plaket görenleri duygulandırdı. Ayrıca bu plaketin yanında şehidin eşi Belgin Kale'nin de "Aşkların en iyisine" yazılı plaket dikkat çekti.

Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası
Şehit mezarlığında duygulandıran plaket... Yılın en kral babası

YORUMLAR
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Son dakika haberleri | Şehit polisin mezarındaki plaketler duygulandırdı Son dakika haberleri | Şehit polisin mezarındaki plaketler duygulandırdı Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit mezarlığında duygulandıran plaket...'Yılın en kral babası' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit mezarlığında duygulandıran plaket..."Yılın en kral babası" - Son Dakika
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