Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların, iki ayrı suçtan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada savcılık celse arasında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, OdaTV haber sitesinde yayınlanan ve sanık Hülya Kılınç tarafından kaleme alınan haberde, merhum MİT personelini kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını paylaşarak, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklayan ifadelere yer verildiği, cenaze görüntülerinde başka MİT personelinin de fotoğraflarına yer verilerek, deşifrelerine yol açıldığı kaydedildi.

Gazete ve internet siteleri üzerinden ifşa edildiği belirtildi

Savcılık mütalaasında, "İddianameye konu eylemi gerçekleştiren sanıklar tarafından MİT'in yurtdışı görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar, Devletin gizli kalması gereken bilgileri ile 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun ilgili hükümlerine rağmen şehit MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntüleri bir plan dahilinde sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifşa edilmiştir" denildi.

"MİT mensubu şehitlerinin şehadetlerini yüceltmek maksadıyla yazmadıkları anlaşılmaktadır"

Sanıkların Libya'da şehitlerin olmasını öğrenmelerinin ardından bir kısım kaynaklarına detayları sorduğunun belirtildiği mütalaada, "Kaynaklarının kendisine şehitlerin meslekleri ve kurumları ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadıklarını ancak kendisine konu hakkında hassas olması hususunda telkinlerde bulunduklarını ifade etmiş olduğundan, sanıkların mevcut sosyal konumu ve bilgi düzeyi itibariyle şehitlerimizle ilgili görev tanımı ve benzeri bilgilere vakıf olabilecek veya vakıf olması beklenen kişilerden olduğu, bu nedenle de sanıkların savunmasında belirtmiş olduğu üzere bahsi geçen iletiyi MİT mensubu şehitlerinin şehadetlerini yüceltmek maksadıyla atmadıkları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Savcılık mütalaasında 8 sanığın, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' ile '2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanıklar Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in tutukluluk halinin devamını talep eden savcılık, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasını talep etti.

Öte yandan Libya'da şehit düşen MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması yarın görülecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10'ar yıla, 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan ise 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL