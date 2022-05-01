Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

01.05.2022 17:07
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Son dakika haberine göre Kilit Operasyonu'nda teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun (24), memleketi Samsun'da toprağa verildi.

PENÇE- Kilit Operasyonu'nda teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun (24), memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin nişanlısı Sedanur Düzenli, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun için memleketi Samsun'da tören düzenlendi. Çarşamba ilçesi, Kabaceviz Mahallesi'nde Merkez Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene şehidin annesi Asiye, babası Lütfü, kardeşleri Aynur, Saliha ve Muhittin Uzun ile nişanlısı Sedanur Düzenli katıldı. Uzun'un yüzüğü takılı künyesini boynuna asan Sedanur Düzenli, uzun süre tabuta sarıldı. Şehidin kardeşleri de tabutun başında birbirine sarıldı. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Namazının ardından Uzun'un cenazesi, Kabaceviz Mahallesi'nde toprağa verildi.


Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
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Şehitlerine koştular Şehitlerine koştular Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü

Samsun, Piyade, Taciz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


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