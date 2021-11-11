Şehit oğlunun mezarının yanından ev aldı - Son Dakika

ANKARA'da Mustafa Ertaş (65), 10 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan oğlu Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan'ın kabrine yakın olabilmek için Etimesgut ilçesindeki evini satıp, Mamak ilçesindeki Cebeci Askeri Şehitliği'nin yanında satın aldığı evde yaşıyor. Tek oğlunu şehit veren, 1 yıl önce de eşini kanserden kaybedince yalnız kalan şehit babası Mustafa Ertan, her gün yürüme mesafesindeki oğlunun mezarına giderek, dua ediyor.

Mustafa-Aynur Ertan çiftinin tek oğulları Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan, 10 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit oldu. Şehit olduğu dönem henüz 1 yıllık evli olan, eşi de Van'da öğretmen olarak görev yapan şehit Ertan'ın cenazesi, memleketi Ankara'da Mamak Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Etimesgut'ta oturan Ertan çifti, tek oğulları Erdem'in kabrine yakın olmak için ölümünden 6 ay sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ne 300 metre mesafede satın aldıkları eve yerleşti. 1 yıl önce de eşini kanserden kaybedince yalnız kalan şehit babası Mustafa Ertan, her gün yürüme mesafesindeki oğlunun mezarına giderek, dua ediyor. Oğlunun ölüm yıl dönümü olan her 10 Kasım'da mezar başında mevlit okutan baba Ertan, 6'ncı ölüm yıl dönümünde de mevlit okuttu. Baba Ertan, Atatürk'ün de ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da oğlunun mezarı başında, komşuları ve yakınlarıyla dua etti.

'EVİM OĞLUMA 300 METRE UZAKLIKTA'

Baba Ertan, oğlunun Hakkari'de teröristlerin saldırısında şehit düştüğünü belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakar, ateş düştüğü zaman tam yakıyor. Oğlum şehit olduktan sonra Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi. Oğluma yakın olmak istedik. Özellikle eşim her gün oğlumun yanına gelmek istiyordu. Daha sonra geliş gidişin zor olduğunu anlayınca Cebeci mezarlığın çevresine taşınmaya karar verdik. Satılık ev bulduk ve Cebeci'ye taşındık. Böylece şehidimizin mezarını her gün ziyaret etme imkanı bulduk. Şu anda oturduğum ev Cebeci Askeri Şehitliği'ne 300 metre uzaklıkta. Hemen hemen her gün ziyarete geliyorum. Mezarlığın temizliğini, çiçeklerini kontrol ediyorum. Bol bol dua ediyorum. Bundan dolayı çok memnunum. Bazen sabah erkenden geliyorum bazen akşam geliyorum. Ulaşım sorunum yok" dedi.

Ertan, eşini de kaybettikten sonra yalnız kaldığını belirterek, "Oğlumun ölümü bize çok acı oldu. Eşimle psikolojik olarak kendimizi kaybettik. Allah kimseye böyle acı olay göstermesin. Hem şehitliğin gururunu yaşadık hem de evlat acısı yaşadık. Eşimi, oğlumu kaybettikten yaklaşık 4 yıl sonra kaybettim. Şu anda maalesef evde yalnız kaldım. Kolay değil, Allah kimseye yalnızlık yaşatmasın" diye konuştu.