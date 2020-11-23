Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı

23.11.2020 22:15

Bir son dakika haberine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın karakalem portresi, tüm şehit öğretmenler anısına Yalçın'ın ailesine takdim edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın karakalem portresi, tüm şehit öğretmenler anısına Yalçın'ın ailesine takdim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aybüke Yalçın'ın karakalem portresi çizildi. Portre ve hazırlanan mektup, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine tüm şehit öğretmenlerin anısına evlerinde teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın, ülke ve millet adına değerli bir evlat yetiştirdikleri için Necmettin Yılmaz'ın ailesine teşekkürleri de iletildi. Şehit öğretmenin ailesi, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Samsun Emniyetine teşekkür etti.

Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı
Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı
Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı
Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı

Aybüke Yalçın, Kozluk, Batman, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı - Son Dakika


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