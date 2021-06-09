Üye Girişi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı

09.06.2021 11:25

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 4 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban da katıldı.

Baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Baba Yalçın, gazetecilere, kızı Aybüke'den ayrı 4 yıl geçirdiğini belirterek, "Bu acının tarifi gerçekten zor. Sebep olanların Allah belasını versin. Bugün yumuşak bir ifade kullanmak istemiyorum." dedi.

Ailesi olarak Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi hiç talep etmediklerini ancak birçok yerde isim verildiğini anlatan Yalçın, "Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine, birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün anlamı olsa gerek. Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Devletle çatışacak bir durumumuz olmadı, bundan sonra da olmaz. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Terör saldırısında evladını kaybeden bir baba olarak Türkiye'nin terörle mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür eden Yalçın, "Silahlı kuvvetler birimlerine, askerlerimize, güvenlik güçlerimize, polislerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımıza, Türkmen beyi Sayın Devlet Bahçeli beye, Kılıçdaroğlu'na, ülkesini seven diğer siyasi partilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok şehit verildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Burada barınmanın bir bedeli var ve biz bunu fazlasıyla ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz gibi görünüyor ama Türk milletini dünyanın hiçbir gücü yıldıramaz. Bin yıl, 2 bin yıl, 3 bin yıl değil, ilelebet buradayız. Dünya ne zaman yıkılırsa o zaman Cenabıhakk'ın huzuruna çıkarız."

"Onların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış"

Bir gazetecinin, Edremit Anadolu Lisesi'ne Aybüke öğretmenin isminin verilmesine karşı başlatılan çalışmayı hatırlatması üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"15 yıldır Edremit'te oturuyorum, ilişiğim devam ediyor. Orada Liman Başkanlığından emekli oldum. Edremit, bizim ikinci memleketimiz. Milli Mücadele'nin en önde gelen bölgelerinden. Orada bu işlemi yapan insanların kendilerinde eski mezun olarak gördükleri hakkı, son mezun olarak Aybüke öğretmende görmemeleri düşündürücü. Onların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış, sadece bedenleri bu tarafta kalmış. Bedenlerini de alıp gidebilirler. Onlara engel olan yok."

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı

Aybüke Yalçın, Batman, Çorum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi 12:15 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim 12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:11
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:26:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement