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Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı

10.09.2021 18:02
Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Hendekli Şehit A.Gaffar Okkan anısına düzenlenecek olan 11. Hentbol Duayenleri Turnuvası öncesi Şehit A. Gaffar Okkan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.

Hendekli Şehit A.Gaffar Okkan anısına düzenlenecek olan 11. Hentbol Duayenleri Turnuvası öncesi Şehit A. Gaffar Okkan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.

Korana virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burhan Namlı ve yönetimi, Ülkü Ocakları Hendek İlçe Başkanı Sıtkı Yaz, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri ve sporcular katıldı. Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için özel hazırlanan tişörtler tüm sporculara ve protokole dağıtıldı.

Tören, Hentbol Duayenleri Platformu Başkan Yardımcısı Ayhan Pala'nın A.Gaffar Okkan'ın biyografisini okuması ile başladı. Konuşmanın ardından Hendek Belediyesi ve Hentbol Duayenleri tarafından meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi. Törende konuşan Türe, "Sporcular ve Hakem arkadaşlarımızla birlikte bu platformu oluşturduk. Rahmetli şehidimiz A.Gaffar Okkan Hentbol sporuna özellikle Eskişehir'de yaşadığım için çok büyük katkıları olduğunu biliyorum. Bu katkılarını Diyarbakır'da da devam ettirdi. O yüzden bizler için çok kıymetli bir devlet adamı ve emniyet mensubuydu. Bizim camiamız için son derece kıymetli bir insandır. Ülkemiz ve Bayrağımız adına çok önemli bir kayıp olduğuna inanıyorum. Rahmeti bol olsun. Mekanı Cennet olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen 11.Hentbol Duayenleri etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hendek eğitimiyle, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, esnafıyla, çiftçisiyle ve kadim bir şehir olması hasebiyle her zaman Türkiye'ye örnek olmuş bir şehirdir. Temelinde insan ve sevgi olan, değerlerine bağlı bir anlayışla çağdaş bir medeniyetin temsilcileri olarak her alanda adımlar atıp, geleceğe ışık tutuyoruz. Tüm farklılıklarımızı kucaklayarak büyük bir aile olmanın verdiği özgüvenle şehrimizi geleceğe taşırken, gelecek adına da sorumluluklarımızı çok iyi biliyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla, akıl ve bilimle çalışmalarımızı yoğunlaştırıp, "Ben Türk Gençliğinin Spor Yaparak güçlü olmasını isterim" diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yoldan sapmadan, onun gösterdiği hedefe koşar adımlarla ilerliyoruz. Kıymetli misafirler, Hendek bir spor şehridir. Hendek bu özelliğini ve başarısını sporun her alanında kanıtlamış ve bugün olduğu gibi kanıtlamaya da devam etmektedir. Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol Duayenleri Platformu tarafından organize edilerek hazırlanan bu etkinlik nedeniyle emek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Diyarbakır'da uğradığı kalleş saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkanı şehadetinin 20'nci yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm Aziz Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından İlçe Protokolü ve Sporcular, Hendek Belediyesi önünde bulunan Gaffar Okkan'ın hayatını anlatan fotoğraf ve karikatür sergisini gezdi. Karikatürist Tamer Küçük tarafından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na karikatür tablosu hediye etti. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören sonrası Şehit Emniyet Müdürü A.Gaffar Okkan'ın kabri başında anma töreni düzenlendi. Burada İlçe Müftüsü Murtaza Gür tarafından okutulan duanın ardından, Başkan Babaoğlu ve törene katılanlar şehidimizin mezarına papatyalar bırakıldı.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında 11 Eylül Cumartesi günü Hendek Yeni Spor Salonunda Hentbol Müsabakası gerçekleştirilecek. 10: 00'da başlayacak olan müsabakalar kapsamında 13: 30'da Polisgücü-Hendek karması maçı yapılacak. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı
Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı
Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı
Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı
Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı

Ali Gaffar Okkan, Cumhuriyet, Hentbol, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı - Son Dakika
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