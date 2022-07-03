Son dakika haberleri... Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

03.07.2022 20:37
Son dakika haberleri... Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde defnedildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde defnedildi.

Keskin'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, Yenişehir Havalimanı'na inen askeri uçaktan alınarak Orhan-ı Kebir Camisine getirildi.

Şehidin babası Kamil Mehmet, annesi Nazmiye ve eşi Elif Keskin ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Şehidin 1 yıl önce evlendiği ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Elif Keskin, cenazeye eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı.

Piyade Teğmen Halis Keskin'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin il yöneticileri de katıldı.

Öte yandan şehidin naaşının kente gelişi öncesi de Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesindeki babaevinin önünde dua edildi, helallik alındı.

Derecik ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Hakkari, Piyade, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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