Şehidin naaşı, daha sonra cenaze töreninin olacağı belde meydanına getirildi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in cenazesi memleketi Aksaray 'da toprağa verildi.

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