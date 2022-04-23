Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi

23.04.2022 11:10

Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi TSK'nın Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi

KAHRAMANMARAŞ - TSK'nın Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanına getirilen 23 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınları karşıladı. Törene; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile beraberindekiler aileye taziyelerini iletti. Tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika


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