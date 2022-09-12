Son dakika haberleri | ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BORLU, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BORLU, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

12.09.2022 17:16

Son dakika habere göre IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli Beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun baba evinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. Öğle saatlerinde beldedeki baba evinde helallik alınmasının ardından Şehit Borlu için tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavakloğlu, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt Borlu, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Niğde Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BORLU, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BORLU, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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