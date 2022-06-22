Burada Kağıthane Belediyesi tarafından ise kurulan taziye çadırında aile yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) İstanbul 'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı - Son Dakika

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