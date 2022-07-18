Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın son yolculuğuna uğurlandı

18.07.2022 17:17

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 38 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın naaşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 38 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın naaşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Oltu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Tuzla Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Necati ve anne Mukaddes Taşkın ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, jandarma ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Taşkın'ın naaşı, helallik alınmasının ardından tören için mahalledeki Yeni Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu.

Oğlunun tabutuna sarılarak Kürtçe ağıt yakan anne Mukaddes'i, şehidin eşi Saniye Taşkın, "Onları mutlu etmeyeceğiz. Dik dur anam." diyerek teselli etti. Şehit Taşkın'ın çocukları Efecan (12), Atabek (9) ile Aras Talha Taşkın'da (3) babalarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.

Naaşın başında duygulanan bir askerin gözyaşlarını da komutanı sildi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Memiş ile protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Taşkın'ın naaşı, İl Müftü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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