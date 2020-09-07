Son dakika haberleri! Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni
Şehit Serdar Aslan'ın naaşının getirilmesi
Şehit Serdar Aslan'ın aile yakınlarının üzüntüsü
Serdar Aslan'ın için cenaze namazı kılınması, helallik alınması
Serdar Aslan'ın naaşının götürülmesi GAZİANTEP - Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:17 - Kaynak: AA
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