Son dakika haberleri! Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni - Son Dakika

Serdar Aslan'ın naaşının götürülmesi GAZİANTEP - Suriye 'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için Gaziantep 'te cenaze töreni düzenlendi.

Serdar Aslan'ın için cenaze namazı kılınması, helallik alınması

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