Son dakika haberleri: Şehit polis Barış Göl'ün cenazesi tören alanına getirildi - Son Dakika

Şehidin erkek çocukları Osman ve Aras Kaan babalarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin küçük kızı Güneş ise yakınlarının kucağında tören alanına geldi. - OSMANİYE

Kahramanmaraş 'ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye 'deki Asri Mezarlığı'na getirildi.

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