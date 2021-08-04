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Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı

04.08.2021 19:39
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Son dakika habere göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ihbarına giden polis aracının kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada şehit olan polis memuru İbrahim Okçu (36), İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören sonrası götürüldüğü Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Cami'sinde...

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ihbarına giden polis aracının kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada şehit olan polis memuru İbrahim Okçu (36), İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören sonrası götürüldüğü Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Cami'sinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karabağlar'da, dün saat 23.00 sıralarında, bir adresten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket eden polis aracı, Yeşillik Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje aşarak karşı yönden gelen Talip Güneş'in kullandığı 34 CGR 231 plakalı otomobille çarpıştı. Ekip aracını kullanan 18 yıllık polis memuru İbrahim Okçu, yanındaki komiser yardımcısı Ahmet Şahin ve otomobilin sürücüsü Talip Güneş ile yanındaki İbrahim Güneş ve Fatih Güneş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan evli, 2 çocuk babası polis memur İbrahim Okçu, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazada şehit olan polis memuru için bugün Konak Meydanı'ndaki İzmir Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş ve polis katıldı. Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Okçu için dua edildi. Aslen Ödemişli olan şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun annesi Fatma Okçu, kahvehane işleten babası Mehmet Okçu, eşi Derya Okçu, çocukları Dilruba Okçu ve eşi Esila Okçu törende güçlükle ayakta durabildi.'TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM'Törende konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Vatanın bütünlüğü, milletin huzuru için gece gündüz çalışan kanını ve canını hiç tereddüt etmeden vatan ve millet için feda eden bir teşkilatın mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bugün vatan ve millet için canını feda eden bir kardeşimizin cenaze töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İbrahim kardeşim 3 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesinde geçirdiği trafik kazası neticesinde ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hakka yürüyerek şahadet şerbetini içti. Meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Bu kazada yaralanan 3 sivil vatandaşımıza ve diğer meslektaşımıza acilen şifa diliyorum. Bugüne kadar milletin huzuru ve devletimizin güvenliği için şahadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize ve başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehit İbrahim kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, teşkilatıma ve ülkeme sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.İl Emniyet Müdürü Şahne'nin konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehit polisin naaşı daha sonra cenaze aracına alınıp, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Cami'sine götürüldü. Buradaki törene de İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Jandarma Komutanı Hilmi Atabay da katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit polis memuru Okçu'nun cenazesi Işıkkent Polis Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ihbarına giden polis aracının kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada şehit olan polis memuru İbrahim Okçu (36), İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören sonrası götürüldüğü Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Cami'sinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.Karabağlar'da, dün saat 23.00 sıralarında, bir adresten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket eden polis aracı, Yeşillik Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje aşarak karşı yönden gelen Talip Güneş'in kullandığı 34 CGR 231 plakalı otomobille çarpıştı. Ekip aracını kullanan 18 yıllık polis memuru İbrahim Okçu, yanındaki komiser yardımcısı Ahmet Şahin ve otomobilin sürücüsü Talip Güneş ile yanındaki İbrahim Güneş ve Fatih Güneş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan evli, 2 çocuk babası polis memur İbrahim Okçu, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Kazada şehit olan polis memuru için bugün Konak Meydanı'ndaki İzmir Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş ve polis katıldı. Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Okçu için dua edildi. Aslen Ödemişli olan şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun annesi Fatma Okçu, kahvehane işleten babası Mehmet Okçu, eşi Derya Okçu, çocukları Dilruba Okçu ve eşi Esila Okçu törende güçlükle ayakta durabildi.'TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM'Törende konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Vatanın bütünlüğü, milletin huzuru için gece gündüz çalışan kanını ve canını hiç tereddüt etmeden vatan ve millet için feda eden bir teşkilatın mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bugün vatan ve millet için canını feda eden bir kardeşimizin cenaze töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İbrahim kardeşim 3 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesinde geçirdiği trafik kazası neticesinde ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hakka yürüyerek şahadet şerbetini içti. Meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Bu kazada yaralanan 3 sivil vatandaşımıza ve diğer meslektaşımıza acilen şifa diliyorum. Bugüne kadar milletin huzuru ve devletimizin güvenliği için şahadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize ve başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehit İbrahim kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, teşkilatıma ve ülkeme sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İl Emniyet Müdürü Şahne'nin konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehit polisin naaşı daha sonra cenaze aracına alınıp, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Cami'sine götürüldü. Buradaki törene de İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Jandarma Komutanı Hilmi Atabay da katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit polis memuru Okçu'nun cenazesi Işıkkent Polis Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.


Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı

Karabağlar, İzmir, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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