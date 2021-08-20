Son dakika haberleri... Şehit polis memuru Serhan Alışkan için mevlit okutuldu

Son dakika haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 Temmuz'da iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serhan Alışkan için mevlit okutuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 Temmuz'da iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serhan Alışkan için mevlit okutuldu. Şehit polis memurunun, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Mevlide şehidin babası Fahri ve annesi Emine, eşi Seçil, kızı Asya Alışkan ile ailesi, yakınları Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Yadigar Işık katıldı.

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