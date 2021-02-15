Emniyet Genel Müdürlüğa, şehit polis memuru Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğa, şehit polis memuru Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddialarını yalanladı

15.02.2021 13:32
Emniyet Genel Müdürlüğa, şehit polis memuru Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddialarını yalanladı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten icra edildiğine yönelik bazı sosyal medya platformlarında çıkan iddiaları yaptığı bir basın açıklaması ile yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten icra edildiğine yönelik bazı sosyal medya platformlarında çıkan iddiaları yaptığı bir basın açıklaması ile yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, 'şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği' yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir. Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır. Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir".

(Ali Nargüner/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğa, şehit polis memuru Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


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