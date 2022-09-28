Son dakika haberleri! Şehit polisin çatışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şehit polisin çatışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı

28.09.2022 01:08
Son dakika haberleri! Şehit polisin çatışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: MERSİN'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın teröristin saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (48) çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın teröristin saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (48) çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehit polis Sedat Gezer'in, kahramanca çatışıp, kadın teröristlerden birini etkisiz hale getirmesi ve son ana kadar da çatışmaya devam etmesi, akıllara İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i getirdi.

Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON ANA KADAR ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİŞehit polis Sedat Gezer'in 2 teröristle çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tabancasıyla elinde otomatik tüfek bulunan iki teröristle çatışan Gezer'in teröristlerden birini vurarak etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Son ana kadar teröristlerle çatışmayı kahramanca sürdüren Gezer'in görüntüleri, PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i getirdi. Fethi Sekin de terör saldırısında son ana kadar teröristlerle çatışmış, hainlerden birini vurup etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşmüştü. TÖRENLE DEFNEDİLDİTeröristlere geçit vermeyerek büyük bir katliamı önleyen ve kahramanca çatışarak şehit olan evli ve iki çocuk babası Sedat Gezer, Mersin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


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Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı Mersin'de bir polisimizi şehit eden hainlerin polisevine taksiyle geldiği anlar kameraya yansıdı Mersin'de bir polisimizi şehit eden hainlerin polisevine taksiyle geldiği anlar kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit polisin çatışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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