Son dakika haberleri! Şehit polisin çatışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın teröristin saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (48) çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehit polis Sedat Gezer'in, kahramanca çatışıp, kadın teröristlerden birini etkisiz hale getirmesi ve son ana kadar da çatışmaya devam etmesi, akıllara İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i getirdi.

Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.