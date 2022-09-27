Son dakika haberleri! Şehit polisin davasında katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şehit polisin davasında katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası

27.09.2022 17:36
Son dakika haberleri! Şehit polisin davasında katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilişkin görülen davada, karar çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilişkin görülen davada, karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ı (47) müebbet hapis ve 10 yıl cezasına çarptırdı, oğlu Efe Özturan'ının da (19) beraatine karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 16 Mart'taki 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen 9'uncu duruşmasında tutuklu sanık Fatih Özturan mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise Samsun'un Bafra ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar yer aldı.Mahkeme heyeti karar duruşmasında, katil zanlısı Fatih Özturan'ın Ercan Yangöz'ü şehit etmekten müebbet, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan da 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.'İSTİNAFA GİDECEĞİZ VE SONUNA KADAR DAVAMIZI TAKİP EDECEĞİZ'Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan şehidin babası Şahin Yangöz, "Söyleyecek bir şey yok. İstediğimiz kararı kısmen aldık. Ama oğlu Efe açısından istediğimiz kararı alamadık. Efe, serbest kaldı. Babası hakkında müebbet hapis cezası, ayrıca Abdülkadir tarafından da 10 yıl hapis cezası aldı. İstinafa gideceğiz ve sonuna kadar davamızı takip edeceğiz" dedi.'EFE ÖZTURAN'IN BERAAT KARARI BEKLENMEDİK BİR DURUM'

Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da "Bu husus, heyetin dikkatini çekti ve pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı. Bu adam bu suçu işlediği için, bizim Ercan'ımızı şehit ettiği için bir indirim almamış oldu. Evet, aldığımız karar noktasında belli başlı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istinafa götüreceğiz. Efe Özturan'ın beraat kararı beklenmedik bir durum. Bu husus, bizim için istinafta üzerinde çok duracağımız bir nokta teşkil edecek" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi Bodrum'da asfalt kamyonu iş yerinin bahçesine devrildi Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit polisin davasında katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şehit polisin davasında katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement