Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak

28.03.2021 18:02
Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Şahin Bey şehit edilişinin 101 yılında mezarı başında anılırken, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen ve Şahin Bey'i anlatan Şehit Şahinbey Müze Evi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Şahin Bey şehit edilişinin 101 yılında mezarı başında anılırken, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen ve Şahin Bey'i anlatan Şehit Şahinbey Müze Evi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Şahin Bey olarak bilinen Mehmet Sait, şehit edilişinin 101. yılında, Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen programlarla anıldı. Kilis yolu üzerindeki mezarı başında anılan Şehit Şahin Bey'in Bostancı Mahallesindeki yaşadığı ev Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek anılarının yaşatıldığı müze haline getirilip hizmete açıldı. Düzenlenen Programa MHP Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilli Dr. Mehmet Berk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mezarı başında anıldı

Kurtuluş Savaşında ve daha birçok cephede kahramanca çarpışan Şahin Bey lakaplı Mehmet Sait'in mezarına çiçekler bırakıldı. Daha sonra Kurtuluş Savaşını ve Gaziantep savunmasını anlatan şiirler okundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Bundan tam 101 yıl önce 'Düşman Arabaları Cesedimi Çiğnemeden Antep'e Giremez' sözünü tarihin altın sayfalarına kazıyan Şehit Şahin Bey'in şehadet şerbetini içtiği gündür bugün" diye konuştu.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar Şehit Şahin Bey ve tüm şehitler için dualar okudu.

Şehre değer katan çalışmalar

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit Şahinbey Müze Evi'nde herkesin kendinden bir şeyler bulacağını belirterek "Şahin Bey büyük bir kahraman, şehrimizin ve ülkemizin önemli bir değeri; İnşallah bu anı evini ziyaret edenlerin burada kendinden bir parça göreceğine inanıyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Sokak sağlıklaştırması hem şehre değer katar, hem de bu evin çevresine yakışır bir hizmet olur. Bu açıdan Bu vesile ile Şahinbey Anı Evi'nin yapılmasında katkı sunan Belediye Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Anıları bu evde yaşayacak

Restore edilen Şehit Şahinbey Müze Evi'nin açılışında konuşan Tahmazoğlu "İlçemize adını veren Kurtuluş Savaşında büyük kahramanlıklar gösteren sadece Kurtuluş Savaşında değil Yemen'de, Sina'da, Galiçya'da ve Balkanlar'da vatan için, ülkemizin birliği ve beraberliği için büyük fedakarlıklar göstermiş ve en son Kilis Yolu üzerinde Elmalı Köprüsü başında 'Düşman Askerleri Cesedimi Çiğnemeden Antep'e giremez;' deyip şehadet şerbetini içen Şahin Bey'imizin Anı Evi'nin açılışını gerçekleştirdik. Burası daha önce vatandaş mülkiyetindeydi ve bilinmiyordu. Burayı alarak kamulaştırdık ve restore ettik. Şahinbey'in ailesinin yaşadığı bir ev, kendisi cephelerde savaştığı için doğru dürüst evine dahi gelememiş. İçerisinde temsili olarak Şahin Bey'in eşinin çocuklarının maketleri bulunuyor. Burayı Şahin Bey'i anlatan bir müzeye dönüştürdük. Başta Şahin Bey olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit Şahinbey Müze Evi dualarla hizmete açıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak
Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak
Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak
Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak

Restorasyon, Şahinbey, Şehit, Müze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şehit Şahin Bey'in anıları Şahinbey'de yaşayacak - Son Dakika


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