Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, şehit polis memuru Seyit Ahmet Çakır adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Nizip İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu Vatanseverler Grubu tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Unutmadık, Unutturmayacağız" projesi kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Seyit Ahmet Çakır'ın baba ocağı Karkamış ilçesi Karacurun Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Şehidin kabrine yakın alanda oluşturulan hatıra ormanına şehidin annesi Asiye Çakır ve babası Şahin Çakır ile birlikte fidan diken protokol üyeleri daha sonra ise Şehit Seyit Ahmet Çakır'ın kabrini ziyaret ederek dualar okudular.

Program kapsamında şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Programa Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya askeri ve diğer yetkililer katıldı.