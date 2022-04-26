Son dakika haberleri... Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi

26.04.2022 14:51
Son dakika haberleri... Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Vali Doğan'dan başsağlığı mesajı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Pençe-Kilit Operasyonu esnasında hain terör saldırısı sonucu şehit olan Yayladağı ilçemiz nüfusuna kayıtlı hemşerimiz Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Yayladağı, Gökçe, Hatay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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