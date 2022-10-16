Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından ilçe dışındaki şehitler de kabirleri başında anılıyor.

Hakkari Çukurca 'da 2012 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Tankçı Er Bülent Yalçın , Sinop Şehitliği'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Şehit Tankçı Er Bülent Yalçın kabrinin başında anıldı - Son Dakika

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