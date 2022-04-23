Son dakika haberi: Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'i son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'i son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

23.04.2022 18:04
Son dakika haberi: Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'i son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

Son dakika haberler: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, baba ocağı olan Denizli'de binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, baba ocağı olan Denizli'de binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Bekir Can Kerek (28) şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Kerek'in şehadet haberi askeri yetkililer tarafından dün akşam saatlerine doğru ailesine verildi. Şehidin naaşı düzenlenen şehit töreninin ardından baba ocağı olan Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helallik sonrası omuzlarda taşınan naaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'ne getirildi. Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kerek'in naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kısa bir süre önce nikah kıyan ve önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenilen şehidin babası Salih Kelek gözyaşları içerisinde ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Elif Kerek ise ağıtlar yakarak tabuta sarıldı.

(Eren Elyesa Polat - Atilla Özer - Semih Can Yılmaz*İHA)

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Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi Son dakika! Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı Son dakika! Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'i son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı - Son Dakika


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