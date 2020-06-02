Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika güncel haberine göre Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Burak Aydoğan için Konya'nın Seydişehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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3.06.2020 02:15:20. #1.13#
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