Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın evinin önünde taziye çadırı kuruldu - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Kıran'ın evinin önünde taziye çadırı kuruldu

ÇANAKKALE - Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın acı haberi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki baba ocağına düştü. Acılı ailenin Çamburnu Sitesi'ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk Bayrağı ile donatıldı.

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu, Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran şehit oldu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan şehit jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın ailesi Filiz ve Müjdat Kıran çifti acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı ailenin Eceabat ilçesi Çamburnu Sitesi'ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk Bayrağı ile donatıldı.

Şehit Kıran'ın evinin önüne taziye çadırı kurularak, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu. Şehit ailesine taziye ziyaretine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Onur Kıran'ın na'şının askeri uçak ile bugün saat 18.00 sıralarında Çanakkale Havalimanı'na getirilecek ve yarın Eceabat ilçesinde toprağa verilecek.