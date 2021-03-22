Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı

22.03.2021 14:05
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Elazığ'da düzenlenen programla şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı.

Elazığ'da düzenlenen programla şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı.

2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde unutulmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit Salgar'ı anmak için adının verildiği Gençlik Merkezinde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, dualar edildi. Daha sonra şehidin, silah arkadaşlarının ve ailesinin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, merkezde gönüllü gençlerin karakalem çalışmasıyla çizdiği resmi, şehidin babası Ömer Salgar'a takdim etti. Programda şehidin annesi, kız kardeşi, eşi ve oğluna da çeşitli hediyeler verildi.

Şehitleri hatırlamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şehitlik makamı ve rütbesi ahirette peygamberlik makamından sonraki en büyük rütbedir. Bu makama erişmiş Muammer Faruk Salgar kardeşimizi bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler de adının ömür boyu yaşaması için Gençlik Merkezi'mize adını verdik. Orada rahat uyusun, ismi burada hep yaşayacak. Bizler de elimizden geleni yapacağız" dedi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı

Uzman Çavuş, Jandarma, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı 180 yıllık zımpara ocağı, İngilizlerin işlettiği mermer ocakları nedeniyle kapatıldı Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu         
14:06
10 gün içinde teslim olması istenen HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Acelem yok 10 gün içinde teslim olması istenen HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Acelem yok         
13:59
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 14:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei