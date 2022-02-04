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Son dakika haberleri: Şehit ve gazi çocukları makarna ve marşmelovdan kule yaparak eğlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şehit ve gazi çocukları makarna ve marşmelovdan kule yaparak eğlendi

04.02.2022 18:32
Son dakika haberleri: Şehit ve gazi çocukları makarna ve marşmelovdan kule yaparak eğlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları makarna ve marşmelovdan kule yaparak eğlendi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları makarna ve marşmelovdan kule yaparak eğlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 3 gündür devam eden etkinliğin bugünkü konusu, makarna ve marşmelov kullanarak dayanıklı ve en yüksek kuleyi inşa etmek oldu.

Eğitmenlerin rehberliğinde çocuklara geometrik şekillerin özellikleri ile ağırlık merkezlerinin yanı sıra matematik ve fizik kurallarının tecrübe yoluyla öğretilmesi hedeflendi.

Atölye çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmayı, onları teknolojiyle tanıştırarak geleceklerine ışık tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Atölye etkinliklerinin ilk gününde 7-10 yaş grubu çocukların ahşap atölyesinde uçak yaptığını, ikinci gün ise insansı robotları tanıma fırsatı bulduğunu belirten Gürs, "Onların eğlendiklerine tanık olunca daha fazla neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertesi gün tekrar çalışmalara katılmak isteyen çocukları gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.

Gürs, atölye çalışmalarının üç boyutlu tasarım çalışmaları ve paraşüt yapma atölyesiyle devam edeceğini, Millet Kütüphanesinin benzer etkinliklerde ihtiyaç duydukları tüm imkanları sunduğunu ifade etti.

Vakfın tüm şehit ve gazi yakınları için faaliyet gösterdiğini vurgulayan Gürs, düzenledikleri etkinliklere ilişkin ilanları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını kaydetti.

"Deneyimleyerek öğretmeyi amaçlıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt da kütüphanede 3 bilim ve teknoloji atölyesi bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, keşif atölyesinde 5-10 yaş, tasarım ve üretim atölyesi ile teknoloji atölyesinde 9-17 yaş grubu çocuklar için etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Bu tarz etkinliklerde biz çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemleri bilim ve teknolojiyle nasıl çözebileceklerini, bilim, teknoloji kavramlarını hayatlarında nasıl kullanıp içselleştirebileceklerini deneyimleyerek öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Atölye etkinliklerinin ücretsiz olduğunu ifade eden Bozkurt, katılmak isteyenlerin Millet Kütüphanesinin web sayfasını takip ederek kayıt yaptırabileceğini dile getirdi.

Etkinliğe kardeşiyle birlikte katılan 10 yaşındaki Tuana Sıla Özkan, çok eğlendiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini söyledi.

Melis Kara da Eyfel Kulesi fotoğrafına bakarak şekerden kule yapmaya çalıştığını anlattı.

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Türkiye, Atölye, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit ve gazi çocukları makarna ve marşmelovdan kule yaparak eğlendi - Son Dakika


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