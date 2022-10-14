Son dakika haberleri! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim protokolü imzalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim protokolü imzalandı

14.10.2022 18:28

Son dakika habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, şehit ve gazi yakınları ile gazilere uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanmasını öngören protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, şehit ve gazi yakınları ile gazilere uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanmasını öngören protokol imzalandı.

THY Genel Müdürlüğü'ndeki törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, imzalanan protokolle şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin indirimli şekilde uçabileceğini, engelli vatandaşların ve refakatçilerinin de biletlerini çevrim içi ortamda indirimli şekilde alabileceklerini söyledi.

THY'nin, uluslararası arenada Türkiye'nin öncü markası olduğunu vurgulayan Yanık, "Protokolle elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımı sağlayacağız. Böylece THY ile yolculuklarında indirimden yararlanacak şehit yakını, gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasıyla anlık sorgulama yapması mümkün olacak. Sistem hayata geçtiğinde, bilet alım işlemlerinde, bilgiler internet ortamına girilir girilmez indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak uygulanacak." bilgisini verdi.

Acenteye gitme zorunluluğunun ortadan kalkacağını dile getiren Yanık, engelli vatandaşlar ve refakatçileri ile şehit ve gazi yakınları ile gazilerin, evlerinden çıkmadan indirimli bilete kolaylıkla ulaşabileceklerini anlattı.

Türkiye'nin, iktidarları döneminde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiği politikalarla dünyada örnek bir ülke haline geldiğini kaydeden Yanık, "Her kesimden insanın sorunlarının çözülmesi, en iyi imkanların sunulması için hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz. 20 yıldır bunu hak temelli, fırsat eşitliğini ve bağımsız yaşamı önceleyen bir bakış açısıyla çalışarak yapıyoruz. Sorunları yok sayarak değil birer birer çözerek yapıyoruz." diye konuştu.

Uçuşlarda indirim oranı yüzde 50'ye çıkarıldı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, imzalanan protokolle şehit yakınlarına yönelik uçuşlarında yüzde 20, yurt dışı uçuşlarında ise sadece gazilere yönelik yüzde 40 oranındaki indirimin hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda yüzde 50 oranına çıkarıldığını söyledi.

Hak sahiplerinin bu indirimlerden faydalanabilmeleri için acentelere gitme zorunluluğunun ortadan kalkacağına dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri de kendilerine uyguladığımız yüzde 25'e varan indirimleri aynı tarihten itibaren internet kanalları ve mobil uygulamamız üzerinden kullanabilecekler. Bu protokollerle 1 milyon 400 binden fazla vatandaşımız işlemlerini internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştirilebilir hale gelmekteler."

Konuşmaların ardından Yanık ile Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasındaki protokolleri imzaladı.

YORUMLAR
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Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık yüzde 50 indirimli uçacak Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık yüzde 50 indirimli uçacak
Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim protokolü imzalandı - Son Dakika

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