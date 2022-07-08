Son dakika haberi... İstanbul'da şehit aileleri bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'da şehit aileleri bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

08.07.2022 10:53

Son dakika gündem haberine göre Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.

Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlar, bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Ellerinde Türk bayrağı ve karanfillerle şehitliğe gelen bazı şehit yakınları, kabirlerdeki çiçekleri suladı ve mezar taşlarını temizledi.

Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü.

"Ne diyeyim ki sözün bittiği yer"

Şehit yakını Nursel Gemici, burada yaptığı açıklamada, "Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Ne diyeyim ki sözün bittiği yer." dedi.

Arzu Yumak da Edirnekapı Mezarlığı'nda dedesi ve ninesinin kabrini ziyaretinden sonra, şehitliğe gelerek burada da dua ettiğini söyledi.

Yumak, "Allah yardımcıları olsun, çok zor. Şehitlerimiz cennette. Rabbim ailelerine sabır versin. Buranın havası çok başka. Her sene gelmeye çalışıyorum. Ailelerle konuşup onlara destek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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Son dakika haber... Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti Son dakika haber... Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ARİFESİ EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ARİFESİ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul'da şehit aileleri bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da şehit aileleri bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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