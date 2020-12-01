Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazi derneğinden CHP'li Başarır'a tepki - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak, "Fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz." dedi.

Çolak, yaptığı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır." şeklindeki sözlerini en basit ifadeyle hadsizlik hatta ahlaksızlık olarak değerlendirdi.

Türk ordusunun bin yıllık şanlı tarihi olduğuna değinen Çolak, mazisinde büyük kahramanlıkları bulunan orduya "satılmış" diyen kişinin kendisinin satıldığını öne sürdü.

Dernek yönetimi ve üyeler olarak son nefeslerine kadar Türk ordusuna dil uzatanların karşısında, ordunun devletin ve milletin yanında olacaklarını aktaran Çolak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün hala ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için içeride, dışarıda, sınır boylarında bölücü vatan hainleri ile mücadele eden, yaz, kış, yağmur, çamur demeden fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz onurumuz ve gururumuzdur."