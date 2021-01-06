Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere kınama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere kınama

06.01.2021 16:07
Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere kınama, System.String[]

Son dakika haberi: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük atamasını bahane edip eylem yapan ve burada 'Katil Polis' sloganları atanlara...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük atamasını bahane edip eylem yapan ve burada 'Katil Polis' sloganları atanlara tepki gösterdi.

Başkanlar Sözen ve Gündüz, Boğaziçi Üniversitesine rektörlük atamasını bahane edip eylem yapanlara ilişkin ortak açıklamada bulundu. Sözen ve Gündüz tarafından yapılan açıklamada, "Yaptıkları eylemler esnasında hadlerini ve maksatlarını aşıp yüce Türk milletinin şanı, şerefi, onuru, gururu ve göz bebeği konumunda olan polisimize 'Katil Polis' diyecek kadar küstahlaşan bir anarşist güruh ile karşı karşıyayız. Milletimizin vicdanı olan polisimize katil diyen bu hain, alçak ve Şeref yoksunlarını kınıyorum. Bu ihanet şebekesi, bu eylemleri yaparken öğrenci kılığı ve sıfatıyla yapsalar da bunların yüzde 99'nun öğrenci olmadığı, içinde polise kin, nefret besleyen katil sürüleri oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Bunların derdi ne Boğaziçi Üniversitesi ne de Boğaziçi Üniversitesine kimin rektör olacağı değildir. Bunların derdi kaos çıkararak Türkiye Cumhuriyeti devletinin altını oymak, meşru yollarla seçilen Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırarak gayri meşru yollarla hükümeti devirmektir. Bunların derdi polisimizin amiri konumunda olan, terör örgütlerinin, hırsızların, uğursuzların, uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazma yönünde çok büyük irade gösteren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu itibarsızlaştırmaktır. Nasıl ki geçmişte Gezi olaylarında dikili bir ağacı olmayan bu şer güçleri üç beş ağacı bahane ederek günlerce terör estirmeye çalıştılarsa, nasıl ki 6-7 Ekim olaylarında teröristlerden aldıkları talimatlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kana bulamak istedilerse bugünde rektör atamasını bahane ederek aynı senaryoyu tekrarlamak istemektedirler. Açıkça ifade edeyim ki ülkemizin altını oymaya çalışan bu şer güçleri haindirler, devlet ve millet düşmanıdırlar. Bunların vücutları satılık, beyinleri kiralıktır. Bunlar bugün katil dedikleri polisi yarın başları derde girince kurtarıcı olarak çağıracak kadar da onursuzdurlar. Hedefleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu yıpratmak olan bu katil sürülerine devlet ve millet olarak asla izin vermemeliyiz. Polisimize ve devletimize küfür etmelerine asla seyirci kalmamalıyız. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve kahraman polisimize sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Bu şer güçlerinin oyununa ve tuzağına düşmeyecek kadar uyanık olmalıyız. Bizler ülke olarak terör örgütlerinin kökünü kazıdıkça bu şer güçleri çeşitli kılıklara girerek ülkemizin altını oymaya çalışacaklardır. Teröristler geberdikçe bunlar kuduracaklardır. Bu hain alçak şer güçleri bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti devleti üç beş çapulcuya boyun eğmeyecek kadar güçlü, oynanmak istenen oyunları bozacak kadar da uyanık bir devlettir. Bu bağlamda kimse devletimizin ve milletimizin sabrını sınamaya kalkışmamalıdır. Aksi takdirde bunun bedelleri çok ağır olacaktır" denildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere kınama

15 Temmuz, Polis, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere kınama - Son Dakika


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