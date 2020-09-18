Son dakika haberleri | Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları üç şehit yakınına ve dört gaziye, düzenlenen törenle Vali Ali Fuat Atik tarafından verildi.

Son dakika haberleri | Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları üç şehit yakınına ve dört gaziye, düzenlenen törenle Vali Ali Fuat Atik tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası teslim töreninde konuşan Vali Ali Fuat Atik, Sayın Cumhurbaşkanının tevcih ettiği Devlet Övünç Madalyalarını kendilerine iletmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi, "Anadolu coğrafyasına geldiğimiz 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri yurt edindiğimiz bu toprakları savunmak, korumak için bizden sonra gelecek nesillere miras olarak bırakmak için canla başla mücadele ederek şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ne ilk ne de son olacak. Biz bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe bu vatanı korumak için muhafaza etmek için hepimiz şehit olmaya aday birer bireyiz" dedi.

"Bu vatan topraklarını da hiç kimseye bırakmayacağız"

Devlet ve toprak uğruna yeri geldiğinde şehit olmayı şeref sayarız diyen Atik, "Atalarımızdan tertemiz bir vatan toprağı teslim aldık. Kan ve gözyaşıyla sulanmış bu vatan topraklarını da hiç kimseye bırakmayacağız, bırakma ya da niyetimiz yok. Türk milleti yediden yetmişe bu anlayışla büyüyor. Eli öpülesi analarımız bizleri böyle yetiştiriyor. Yeri geldiği zaman, bu devlet uğruna, bu vatan uğruna, bu topraklar uğruna hepimiz şehit ve gazi olmayı şeref sayarız. Ne mutlu ki şehit ailelerimiz gazi ailelerimiz var. Herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu topraklarda şehitlerimizin kanı var"

Şehitler olmasaydı bugünlere gelemeyeceğimizi belirten Atik, "Mutlaka evlatlarını kaybeden annelerimiz için çok büyük bir acı. Bu acıyı defalarca şehit ailelerimizle birlikte yaşadık, acılarına ortak olduk. Onlar bir evladını verirken bin evlat kazandılar. Evlatlarını verdikleri için bir tarafları acı, bir tarafları üzüntü duyuyor ama bir taraftan da gurur yaşıyorlar. Çünkü bu topraklarda şehitlerimizin kanı var. Şehitlerimizin kanı olmasaydı ne ben burada Denizli Valiliği yapabilirdim, ne bu toplantıyı yapabilirdik, ne bu madalya törenini icra edebilirdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

Bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin ailelerini kendi ailelerimiz olarak bilmek, şehit ailelerimize kendi ailemiz gibi sahip çıkmaktır. Bir şehit ailesi bir gazi ailesi bizim için çok kıymetlidir. Her zaman eli öpülesi insanlar olarak görmüşüzdür. Bundan sonra da aynı şekilde bu hürmeti bu alakayı göstermeye devam edeceğiz. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum, şehit ailelerimize de son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Belki bir yerde evladınızı kaybettiniz ama başka bir evladınız var. Bizi öz evladınız olarak bilin, çünkü devletin asıl sahibi sizlersiniz. Bugün bu devlet ayaktaysa, bugün bu şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa sizlerin sayesindedir Allah hepinizden razı olsun. Allah sizleri muhafaza eylesin." dedi. - DENİZLİ

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika


Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei