Son dakika haberi... Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti

19.06.2022 12:59

Gelen son dakika haberine göre Şehit yakınları, Babalar Günü'nde, Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehit yakınları, Babalar Günü'nde, Cebeci Askeri Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehitliğe sabah saatlerinde gelen şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Çocuklarının kabirlerini temizleyen bazı anne ve babalar kabirlerin yanı başına oturarak, duygusal anlar yaşadı.

Şehit çocukları da babalarına dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı ve çiçek bıraktı.

Şehitliğe ziyarette bulunanlar arasında, emekli astsubay Hamit Köse de vardı.

Elazığ Karakoçan'daki operasyonda Ohi Deresi'ne düşen askerini kurtarmaya çalışırken 1995'te şehit olan oğlu Jandarma Komando Teğmen Osman Ercüment Köse'nin mezarını ziyaret eden Köse, oğlunun kabrine sık sık geldiğini söyledi. Köse, şöyle konuştu:

"Oğlum askerini kurtarıyor ama tekrar su geldiğinde kendisi kurtulamıyor. Beş gün sonra oğlum bulundu. Biz devamlı şehitlikteyiz. Özel günlerde, cuma günleri her günümüz burada geçiyor. Bizim için her gün özel gün. Buraya gelip onların özel gününü kutluyoruz. Onlar bizim Babalar Günümüze, bayramımıza gelecekken biz onlara geliyoruz. Onlar bizim babamız, büyüğümüz, nimetimiz oldu. Onlar sayesinde ayakta duruyoruz. Allah onlara layık anne baba olmayı nasip etsin."

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince, Pay Jandarma Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2016'da şehit düşen Jandarma Er Eyüp Öksüz'ün annesi Emine Öksüz ise "Askerden gelmesine üç ay kalmıştı. Yolunu beklerken şehit haberi geldi. Takdiri ilahi. İki günde bir gelirdim şehitliğe. Artık torunuma baktığım için cumartesi ya da pazar günleri geliyorum. Yavrum benim için hep özel. Bugün de Babalar Günü. Tüm babaların gününü kutlarım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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