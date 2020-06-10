Son dakika haberleri | Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı

Son dakika haberleri: Akşar İlkokuluna yeni kütüphane yapılarak Şehit Yakup Aktürk'ün ismi verildi.

Akşar İlkokuluna yeni kütüphane yapılarak Şehit Yakup Aktürk'ün ismi verildi.

Şenkaya ilçesi Akşar ilkokuluna Şenkaya kaymakamlığı ve Hayır severler tarafından kütüphane yapıldı.

Açılışını yapan Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, "Kütüphanemiz Akşar İlkokulu içerisinde yapıldı. Hayırseverlerimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle tamamlanıp öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Kütüphanemize 2015 yılında terör örgütü tarafından araçlarının taranması sonucu şehit olan korucu Yakup Aktürk"ün adını vereceğiz" dedi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi