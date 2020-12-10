Son dakika... Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi

Son dakika haberleri: Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un şehadet haberi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/ YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un şehadet haberi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ailesine verildi. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Alay Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Yüzbaşı Yasin Kurt'un Yenigün Mahallesi, Onur 2 Sitesi C Blok 9'uncu katta yaşayan babası Ziya Kurt ve annesi Ömriye Kurt'a şehadet haberini iletti. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin yaşadığı apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Bahçeye taziye çadırı kuruldu, şehidin evinde dualar edildi. Şehit Yasin Kurt'un kardeşinin de topçu yüzbaşı olduğu öğrenildi. Şehidin annesinin ev hanımı, babasının ziraat teknikeri, kız kardeşinin ise öğrenci olduğu belirtildi. Bekar olan şehit Kurt'u annesinin son görev yeri dönüşünde oğluna evlilik hazırlığına başlayacağı öğrenildi. Şehit Yasin Kurt'un cenazesinin yarın Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verileceği aktarıldı. (İHA)

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