Son dakika haberleri | Şehitler anıtı yenilendi
27.04.2021 11:59
Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesindeki şehitler anıtı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından restore edilerek yenilendi.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki şehitler anıtı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından restore edilerek yenilendi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çavdır mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında bulunan şehitler anıtının, olumsuz hava şartları ve çeşitli nedenlerle bazı yerlerinin deforme olduğunu belirtti. Başkan Biçer "Vatan uğrunda canlarını feda eden 24 şehidimizin künyelerinin bulunduğu şehitler anıtını restore ederek yeniledik. İlçe girişindeki anıtın çevre temizliği de yapılarak, güzel bir görüm kazandırıldı" dedi. - KÜTAHYA
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