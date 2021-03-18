1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Dernek binasındaki törenin açılışında konuşan Başkan Rıza Yağar, Çanakkale'deki zaferi ve yazılan destanı özellikle genç nesillere aktarmayı amaçladıklarını, bu çerçevede de etkinlikler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yağar, Çanakkale başta olmak üzere vatan toprağı için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de Çanakkale Savaşı'nda fedakarlık yapan kadınlarla ilgili anekdotlar anlattı.

Mehter takımının kahramanlık türküleri seslendirmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Törene katılanlara mevlit şekeri ikram edildi.