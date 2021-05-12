Son dakika haberleri: Şehitlikte duygulandıran bayramlaşma... Bayramda elini öpemediği babasının mezar taşını öptü - Son Dakika

Şehitlikte duygulandıran bayramlaşma... Bayramda elini öpemediği babasının mezar taşını öptü

Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 4 yaşındaki kızı babasının mezar taşını öpüp bayramlaştı.

Şehit İsmail Demir'in annesi Hayriye Demir:

"Vatan sağolsun"

ADANA - Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 4 yaşındaki kızı babasının mezar taşını öpüp bayramlaştı.

Tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri Ramazan Bayramı Arifesinde Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği'ne akın etti. Şehitlerin en küçük ziyaretçisi ise Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği kızı 4 yaşındaki Zeynep Hüma Kılıç oldu. Annesi, dedesi ve ninesiyle birlikte babasının mezarına gelen Zeynep Hüma Kılıç, hiç elini öpemediği babasının mezar taşını öpüp babasının bayramını kutladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın jandarma binasına düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş İsmail Demir'in anne ve babası da oğullarının bayramını kutladı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Hayriye Demir, "Acımız ilk gün ki gibi. Bir bayram daha onsuz geçecek. Bugün de sağolsun devletimiz izin verdi buraya geldik. Terör operasyonlarının yapılmasına da çok seviniyorum. Vatan sağolsun, bayrağımız dalgalansın" diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından şehitlikte Kuran-ı Kerim tilaveti okutuldu. Yapılan duaların ardından şehit yakınları kabirlerin başında vakit geçirdi.